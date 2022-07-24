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Озвучено, за какую роль Евгению Леонову было стыдно

24 июля 2022 12:52
Озвучено, за какую роль Евгению Леонову было стыдно

На участие в низкопробном проекте актера толкнула нужда.

В советское время Евгений Леонов был волен выбирать, с какими режиссерами работать и какие сценарии отклонять. Однако в 90-е жизнь простых людей и великих артистов перевернулась с ног на голову, а свободы выбора не осталось.

Именно нужда в деньгах толкнула Леонова на съемки в «Американском дедушке», от которого по итогу он пришел в ужас. Роль бойкого миллионера Серафима Терентьевича — единственная вызывала у актера настоящий стыд.

По сюжету его герой приезжал из США в Россию, чтобы умереть, но пока родственники выбивали ему место на кладбище, старичок связался с девушкой низкой социальной ответственности, женился и завел с ней ребенка.

В фильме не только прозвучали пошлые шутки и сомнительные мысли, но также показали Евгения Павловича в неглиже. Однако обыграть это с юмором так, как это было в «Полосатом рейсе», создателям не удалось.

Комедия стала последней работой прославленного актера, но зрители запомнили его по другим фильмам и нашли любимцу оправдание:

«Сами выживали, как могли в проклятые 90-е!».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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