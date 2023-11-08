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Озвучена сумма, за которую Пугачева готова вернуться: деньги придется платить россиянам

8 ноября 2023 14:19
Озвучена сумма, за которую Пугачева готова вернуться: деньги придется платить россиянам

Примадонна запросила астрономический гонорар.

За судьбой Аллы Пугачевой следит вся страна. Недавно Примадонна вернулась в Россию, но вскоре спешно покинула родину. Надежды поклонников увидеть певицу на новогодних огоньках не оправдались. Впрочем, исполнительница все еще может приехать в родные пенаты, но только при одном условии.

Доходы Аллы Борисовны заметно просели за последние годы. Поэтому ее продюсеры обновили райдер и уже подыскивают клиентов для артистки. Исполнительница, которая неоднократно уходила со сцены, готова выступить в праздничные дни на корпоративе за кругленькую сумму.

Если пару лет назад гонорар Пугачевой составлял 350 тысяч долларов, то теперь за ее концерт придется выложить все 500 тысяч в американской валюте. Певица может спеть на Кипре и в Дубае, но готова рассмотреть и Москву. Правда, в столице шоу должно быть исключительно тайным, как выяснил Telegram-канал Mash.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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