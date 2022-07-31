Причину публичных неудач Тутберидзе раскрыл психолог

Спортивный психолог Вадим Гущин раскрыл причину публичных неудач Этери Тутберидзе, чье имя на протяжении нескольких лет не сходит с громких заголовков в прессе. Несколько ярких учениц уходили от тренера одна за другой — Липницкая, Медведева, Трусова, Косторная — и эта беда была неминуемой. Виной всему с одной стороны непонимание самих фигуристок правил большого спорта, а с другой некорректная модель воспитания Тутберидзе.

Гущин объяснил, что лучший тренер не может быть мягким и демократичным, ведь соревнования международного уровня «это уже война». Девочкам, как выразился психолог в разговоре с «АиФ », в определенный момент хотелось лучшей жизни, в которой добиваться высот можно было бы в комфортной среде.

«И тут появляется "добрый" тренер: давай к нам, тебя будут любить, слушать. Они верят этим обещаниям».

В то же время Тутберидзе, создавшая высочайшую конкуренцию по примеру советских тренеров, должна была прислушаться к требованиям подопечных. Гущин отметил, что тренеру следовало сразу взять в команду психолога, который бы помог сглаживать острые углы.