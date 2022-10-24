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Киноафиша Статьи Озвучена главная черта российских телезрителей: таким народом стоит гордиться

Озвучена главная черта российских телезрителей: таким народом стоит гордиться

24 октября 2022 13:45
Озвучена главная черта российских телезрителей: таким народом стоит гордиться

Характер россиян отражается на выборе их любимых передач.

Валдис Пельш считает, что главное качество отечественного телезрителя — это сердобольность. Оно же, по мнению известного шоумена и телеведущего, влияет и на выбор любимых передач, которые идут на голубом экране.

Как рассказал Пельш журналистам «Комсомольской правды», именно благодаря сердобольности и сострадательности нашего народа в России не зашел формат шоу «Русская рулетка», когда за правильный ответ на тот или иной вопрос участники получали деньги, а после неправильного — проваливались в декорации.

По словам Пельша, подобное оказалось очень популярно в азиатских странах, в то время как в РФ проигравших участников просто жалели. А многие из-за этого и вовсе не смотрели программу.

Шоумен подчеркнул, чтобы та или иная программа в России обрела свою популярность, должно сойтись воедино сразу множество факторов: декорации, сценарий, музыка, монтаж, мастерство телеведущего и т.д.

«Но как это все сложить, никто не знает», — подытожил Валдис Пельш.

Фото: Кадр из фильма «Брат 2» (2000)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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