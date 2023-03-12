Озвучен размер пенсии Бабкиной: хватило на элитную школу и дом на Рублевке

Надежда Бабкина — одна из любимых артисток нескольких поколений россиян. Сейчас ей 72 года, формально она давно уже на пенсии, но по-прежнему продолжает много и напряженно работать. Руководство любимым детищем — ансамблем «Русская песня», съемки в телепередачах, концерты — свободной минуты практически нет.

Тем не менее Бабкина исправно получает пенсию по старости, на которую имеет право, а также надбавки за звания «Народный артист РФ» и «Заслуженный артист РФ», положенные ей так же, как и другим артистам, которые живут в Москве.

По подсчетам журналистов, размер пенсии Надежды Бабкиной сейчас составляет около 60 тысяч рублей, передает издание «7дней ». Этих денег вместе с другими заработками артистке хватает, чтобы обучать своих внуков в элитной школе с ценником 700 тысяч рублей в год и содержать огромный дом на Рублевском шоссе, который строил сын певицы Данила.