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Оживший персонаж «Утиных историй»: от одного взгляда на бывшую модель вас бросит в дрожь

21 марта 2023 15:30
Оживший персонаж «Утиных историй»: от одного взгляда на бывшую модель вас бросит в дрожь

Звезда соцсетей превратилась в жертву пластики.

Большинству представительниц прекрасного пола удается вовремя остановиться, когда речь заходит об экспериментах с внешностью. Но это не про Андреа Иванову, давно распрощавшейся со своей естественной красотой.

Блогер обрела известность после того, как задалась весьма необычной целью — стать женщиной с самыми большими губами в мире. Звезда соцсетей зависима от инъекций, из-за которых теперь напоминает ожившего персонажа «Утиных историй». Рот бывшей модели стал настолько большим, что перестал закрываться. Однако Иванову это не беспокоит.

Оживший персонаж «Утиных историй»: от одного взгляда на бывшую модель вас бросит в дрожь

Судя по всему, блогер вполне довольна собой. Не обращая внимания на критику подписчиков, она продолжает публиковать в Сети свои фотографии. Между тем интернет-пользователи не устают твердить, что каждый раз приходят в неподдельный ужас при виде новых снимков Андреа.

Фото: Кадр из мультфильма «Утиные истории», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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