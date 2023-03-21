Оживший персонаж «Утиных историй»: от одного взгляда на бывшую модель вас бросит в дрожь

Большинству представительниц прекрасного пола удается вовремя остановиться, когда речь заходит об экспериментах с внешностью. Но это не про Андреа Иванову, давно распрощавшейся со своей естественной красотой.

Блогер обрела известность после того, как задалась весьма необычной целью — стать женщиной с самыми большими губами в мире. Звезда соцсетей зависима от инъекций, из-за которых теперь напоминает ожившего персонажа «Утиных историй». Рот бывшей модели стал настолько большим, что перестал закрываться. Однако Иванову это не беспокоит.

Судя по всему, блогер вполне довольна собой. Не обращая внимания на критику подписчиков, она продолжает публиковать в Сети свои фотографии. Между тем интернет-пользователи не устают твердить, что каждый раз приходят в неподдельный ужас при виде новых снимков Андреа.