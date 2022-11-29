Ожидание и реальность: вот как в обычной жизни выглядит миссис Россия (фото)

Москвичка Нина Банная в 2022 году выиграла сразу два престижных титула. Сначала она стала «Миссис Москва», а спустя некоторое время была признана «Миссис Россия». 40-летняя модель покорила жюри и публику своей красотой и умом, опередив множество других конкуренток. При этом в жизни мать троих детей и бизнесвумен выглядит совершенно не так, как на подиуме.

О своей жизни Банная рассказывает в социальных сетях. Там она делится не только кадрами с мероприятий, где блистает в эффектных нарядах. Москвичка не стесняется показывать и обычные кадры, в которых предстает без яркого макияжа в окружении своих родных.

«Честные» снимки шокируют многочисленных поклонников Банной. Одни отмечают, что даже не могли представить реальную внешность модели, а другие хвалят ее за честность. По их мнению, своим примером она доказывает, что даже модели далеко не всегда выглядят идеально.