Ожидание и реальность: не поверите глазам увидев фото Седоковой без фотошопа

Анну Седокову неоднократно признавали самой сексуальной женщиной страны. Певица украшает обложки глянцевых журналов — однажды ее снимал сам Антонио Бандерас. Экс-солистка «ВиаГры» не стесняется публиковать пикантные фото в соцсетях, показывая всем вокруг свои прелести.

На личной странице Седокова выглядит безупречно: округлые формы и идеально гладкая кожа, однако случайные снимки говорят об обратном.

Оказывается, ничто человеческое исполнительнице не чуждо: свои несовершенства звезда скрывает с помощью фильтров и фотошопа.

Во время отдыха в отеле певицу сфотографировал турист. «Вид сзади» сильно удивил пользователей: оказалось, у Анны Седоковой тоже есть целлюлит. Теперь поклонники расстроенно отмечают, что больше не верят соцсетям кумира, пишет StarHit.