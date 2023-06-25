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Ожидание и реальность: не поверите глазам увидев фото Седоковой без фотошопа

25 июня 2023 08:30
Ожидание и реальность: не поверите глазам увидев фото Седоковой без фотошопа

Далека от идеала.

Анну Седокову неоднократно признавали самой сексуальной женщиной страны. Певица украшает обложки глянцевых журналов — однажды ее снимал сам Антонио Бандерас. Экс-солистка «ВиаГры» не стесняется публиковать пикантные фото в соцсетях, показывая всем вокруг свои прелести.

На личной странице Седокова выглядит безупречно: округлые формы и идеально гладкая кожа, однако случайные снимки говорят об обратном.

Оказывается, ничто человеческое исполнительнице не чуждо: свои несовершенства звезда скрывает с помощью фильтров и фотошопа.

Во время отдыха в отеле певицу сфотографировал турист. «Вид сзади» сильно удивил пользователей: оказалось, у Анны Седоковой тоже есть целлюлит. Теперь поклонники расстроенно отмечают, что больше не верят соцсетям кумира, пишет StarHit.

Ожидание и реальность: не поверите глазам увидев фото Седоковой без фотошопа
Фото: соцсети, globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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