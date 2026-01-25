Оповещения от Киноафиши
«Оземпик», «Субстанция» и «АИУ»: кому смотреть распиаренный боди-хоррор с Хадид – нашел 3 плюса и 1 серьезный минус «Красоты»

«Оземпик», «Субстанция» и «АИУ»: кому смотреть распиаренный боди-хоррор с Хадид – нашел 3 плюса и 1 серьезный минус «Красоты»

25 января 2026 15:42
«Оземпик», «Субстанция» и «АИУ»: кому смотреть распиаренный боди-хоррор с Хадид – нашел 3 плюса и 1 серьезный минус «Красоты»

Мерфи снова завернул актуальные темы в обертку ужастика. Получилось изумительно красиво, но без сценарного уродства не обошлось.

Новый сериал Райана Мерфи, отца «Американской истории ужасов», «Красота» – это глянцевый хоррор про инъекцию, которая делает вас невероятно привлекательным. Ну, или взрывает изнутри. После первых серий впечатления хорошие, но есть нюанс, который может оттолкнуть.

Плюс первый – визуал. «Красота» выглядит дорого, глянцево и мерзко одновременно. Приставка «боди» рядом с «хоррор» здесь не для галочки: трансформации сняты так, что хочется почесаться и отвернуться. Шоу отлично понимает, как работать с отвращением.

Плюс второй – актеры. Эван Питерс и Ребекка Холл держат сюжет в руках, не давая ему окончательно улететь в фарс. Камео тоже мелькают часто, но пока не раздражают, а Белла Хадид органично вписывается в этот мир «идеальной» внешности.

«Оземпик», «Субстанция» и «АИУ»: кому смотреть распиаренный боди-хоррор с Хадид – нашел 3 плюса и 1 серьезный минус «Красоты»

Плюс третий – тема. Сериал бьет сразу по нескольким болевым точкам: культ молодости, рынок тела, иллюзия быстрого счастья и цена, которую за него платят. Это прямолинейно, но работает.

А теперь минус – и он серьезный. Мерфи снова не умеет вовремя остановиться. Тем слишком много, они проговариваются вслух, разжевываются и теряют остроту. Там, где могла быть тревожная недосказанность, начинаются монологи и фоновый шум в худших традициях Netflix.

«Красота» стоит просмотра, если вы любите максималистский, громкий и телесно-некомфортный хоррор. Но ждать тонкости и хирургической точности от него не стоит. По крайней мере – пока что.

Фото: Кадр из сериала «Красота»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
