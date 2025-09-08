Ой, мороз-мороз, не морозь меня: новый мульт про «Чебурашку» еще даже не вышел, но ляпов в нем уже — видимо-не видимо

Можно списать на то, что это проект для детей и кто на это вообще обратит внимание? Но можно и не списывать.

Чебурашка снова шагает на экраны — теперь уже в формате сериала. «Союзмультфильм» показал первые кадры новой 3D-анимации, стилизованной под старую кукольную классику. Получилось мило, трогательно и… с ляпами! Но обо всем по порядку.

После того как полнометражный «Чебурашка» в 2023 году снес все кассовые рекорды, собрав больше 7 млрд рублей, грех было не продолжить эксплуатировать пушистого героя. Теперь Чебурашка с Геной открывают «Бюро добрых дел» и будут помогать всем подряд, пока Шапокляк — как обычно — строит козни.

Все звучит приятно и правильно, но глаз внимательного зрителя зацепился уже за первые картинки. И да, кое-где мультяшный уют слегка трещит по швам.

Например, на кухне у Гены миксер размером с вытяжку (и кухонную плиту заодно) и выглядит так, словно им можно замешивать бетон для многоэтажек.

А что у нас с холодильником? На дисплее гордо красуется «0 °C». Держать такую температуру в бытовом холодильнике — значит заморозить буквально любую жидкость, которая хранится внутри. Похоже, художники просто вписали «какую-то цифру», не задумываясь.

Конечно, к мультикам всегда предъявляют меньше претензий, чем к реалистичному кино. Но когда речь идет о возвращении культового героя, народ разглядывает каждую деталь с лупой.

Хотя, если подумать, может, это и есть проверка на внимательность: кто заметит ляпы — тому плюс в карму от «Бюро добрых дел».

Ранее мы писали: От «Простоквашино» до «Карлсона»: ИИ по описаниям превратил 17 мультяшек СССР в людей — выбираем главного красавца (фото)