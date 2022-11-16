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«Ой, какое у вас лицо!»: изменившуюся звезду «Сватов» накрыло отчаянием

16 ноября 2022 08:15
«Ой, какое у вас лицо!»: изменившуюся звезду «Сватов» накрыло отчаянием

Знаменитость не стала скрывать свои переживания от фанатов.

Олеся Железняк за годы карьеры успела воплотить на экране множество ярких образов. Она блистала в ситкомах «Моя прекрасная няня», «Сваты» и в других проектах. При этом сама артистка всегда мечтала сняться в серьезном драматическом кино, но режиссеры, как оказалось, не заинтересованы в таланте артистки.

По словам самой Железняк, она постоянно приходит на пробы, но практически всегда слышит отказы. Карьерные неудачи артистка связывает исключительно со своей внешностью: режиссеры не раз признавались ей, что не приглашают в проекты именно из-за ее необычной наружности.

«Ой, какое у вас лицо!» — именно так реагируют постановщики, когда видят перед собой Железняк.

Подобное отношение очень расстраивает артистку. Она признается, что с трудом справляется с десятками отказов и мечтает однажды воплотить серьезную роль на большом экране.

«Мне бы очень хотелось сниматься, но на драматические роли меня даже не приглашают», — рассказала артистка порталу «Московская правда».

Фото: Кадр из сериала «Сваты»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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