«Ой, какое у вас лицо!»: изменившуюся звезду «Сватов» накрыло отчаянием

Олеся Железняк за годы карьеры успела воплотить на экране множество ярких образов. Она блистала в ситкомах «Моя прекрасная няня», «Сваты» и в других проектах. При этом сама артистка всегда мечтала сняться в серьезном драматическом кино, но режиссеры, как оказалось, не заинтересованы в таланте артистки.

По словам самой Железняк, она постоянно приходит на пробы, но практически всегда слышит отказы. Карьерные неудачи артистка связывает исключительно со своей внешностью: режиссеры не раз признавались ей, что не приглашают в проекты именно из-за ее необычной наружности.

«Ой, какое у вас лицо!» — именно так реагируют постановщики, когда видят перед собой Железняк.

Подобное отношение очень расстраивает артистку. Она признается, что с трудом справляется с десятками отказов и мечтает однажды воплотить серьезную роль на большом экране.