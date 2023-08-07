Овсиенко чуть в обморок не упала, когда увидела свою гостиную после ремонта (фото)

В жизни певицы Татьяны Овсиенко долгое время была черная полоса. Сначала она тяжело переживала развод со своим супругом, потом другой ее возлюбленный оказался в тюрьме. Наконец, она не выдержала и решила начать жизнь с чистого листа.

Новой главой в жизнь стала гостиная в ее московской квартире. Артистка полностью уничтожила прошлый интерьер, разгромив комнату, что ее довело до состояния черновой отделки.

Новым образом пространства занялась дизайнер Каролина Хаткевич. Она решила сделать гостиную в итальянском стиле. Поэтому использовал натуральные ткани и дерево в светлых тонах. От обоев в интерьере отказались, на смену им пришли краска и панно. В комнате поставили большой угловой диван, каминную полку, телевизор и барную стойку.

Когда певица увидела результат, то пришла в восторг. Однако поклонники, рассмотрев новый интерьер гостиной, посчитали его слишком холодным и нежилым, а также перегруженным лишними деталями. Кроме того, вызвала осуждение и громоздкая барная стойка, которая заняла слишком много места и нарушила параметры комнаты.