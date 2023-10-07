Овны постоянно врут на эту тему: истину не знает никто

В гороскопе у каждого знака есть свои секреты. Кто-то не спешит демонстрировать окружающим не слишком привлекательные черты характера, кто-то не готов делиться самым сокровенным. К числу последних относится Овен - огненный знак не привык распространяться о своих слабостях, поэтому предпочитает лгать.

“Все хорошо”

Помните старую песенку “Все хорошо, прекрасная маркиза”? Несмотря на сгоревшую конюшню, пожар в доме и другие неприятности, дворецкий упорно убеждал хозяйку по телефону, что все замечательно. По мнению астрологов, Овен - точная копия героя песни. Этот знак ни за что не признается в фиаско.

Если задать представителю огненной стихии вопрос “Как дела?”, тот обязательно ответит: “Прекрасно”.

Неважно, какие проблемы в это время терзают подопечного Марса, искреннего ответа от него добиться не получится. А лишние расспросы только выведут темпераментного Овна из себя. Даже в детстве, когда все болеющие детки радовались возможности посидеть несколько дней дома, Овен рвался на учебу с воплями: “Да хорошо я себя чувствую!” Нельзя сказать, что этот знак так сильно любит школу, просто ему хочется доказать себе и окружающим свою мощь. Именно так - по словам астрологов, большинство уроженцев знака сохраняют это детское упрямство до глубоких седин. Даже если в жизни Овна на самом деле полным-полно проблем, он будет делать вид, что не замечает их. Вместо этого огненный знак станет гнуть свою привычную линию - “Все хорошо”.

Иногда Овен и сам начинает верить этой мантре.

Убеждает не только окружающих, но и самого себя в том, что у него нет никаких неприятностей. А еще - учится подавлять свои истинные эмоции. Представитель знака не позволяет себе погрустить и погоревать, когда это нужно его психике.

Нетрудно догадаться, что из этого не получается ничего хорошего.

Рано или поздно проблемы, словно снежный ком, обрушатся на Овна все сразу, и решать их будет гораздо тяжелее. Астрологи рекомендуют представителю знака разрешить себе совершать ошибки и научиться признавать это. Только в этом случае Овен сможет достичь гармонии с собой. Если же он продолжить упрямо отрицать очевидное, это никак не поможет сдвинуться с мертвой точки и разобраться с вопросами, требующими внимания. Огненному знаку необходимо помнить, что они не обязаны 24/7 лучиться счастьем.