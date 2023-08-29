Овны будут скандалить, а Тельцы — наслаждаться жизнью: ежедневный гороскоп на 30 августа

Предпоследний день лета станет настоящей пыткой для тех, кто все воспринимает близко к сердцу. Но некоторым знакам зодиака крупно повезет. Узнайте, на чьей улице будет праздник в этот раз.

Овен

Не поддавайтесь негативным эмоциям, которых будет в избытке. Утром в общении с близкими вам захочется устроить скандал — постарайтесь держать себя под контролем. К вечеру обстановка станет менее напряженной. Вас могут навестить старые знакомые, и эта встреча принесет массу удовольствия и ярких впечатлений.

Телец

Сегодня ничто не испортит вам настроение. Вы будете наслаждаться жизнью, и ваши недоброжелатели могут воспользоваться этой беспечностью. Чтобы подобного не случилось, держите ухо востро. Благоприятный день, чтобы разрешить старый конфликт, вернуться к давно забытым дружеским и деловым связям.

Близнецы

Ваша общительность не знает границ. Деловые переговоры пройдут на высшем уровне. Исходящие от вас идеи покажутся окружающим весьма удачными, поэтому вы легко найдете единомышленников. На работе вас ждет новое романтическое увлечение. Домашние хлопоты нисколько вас не тяготят, напротив, с любыми бытовыми проблемами справитесь легко и просто.

Рак

Вы слишком рассеяны, поэтому велик риск досадных ошибок. Откажитесь от дел, которые требуют повышенной концентрации внимания. Если же это невозможно, то проверьте себя несколько раз, в противном случае провала не избежать. Вечером вы сможете, наконец, расслабиться. Друзья скрасят ваш досуг.

Лев

Вас посетят новые идеи о том, как получить повышение и увеличить свои доходы. Избегайте ненужной суеты и спешки, иначе рискуете потерпеть фиаско. Постарайтесь на время затаиться. Откажитесь от роли лидера и просто наблюдайте за происходящим вокруг. Звезды гарантируют: вы узнаете что-то важное.

Дева

День начнется весьма удачно. Вы получите поддержку от людей, от которых ее совсем не ждали. На этом приятные сюрпризы не закончатся. Высоки шансы получить деловое предложение, которое откроет для вас заманчивые перспективы. Во второй половине дня возможны мелкие недоразумения, которые возникнут из-за вашей невнимательности и легкомыслия.

Весы

Начало дня сулит множество недоразумений и мелких проблем. Не стоит огорчаться раньше времени — скоро все решится. Деловые поездки пройдут удачно и могут принести новые приятные знакомства. И кто знает, может быть, неожиданная встреча станет началом красивой истории любви.

Скорпион

Откажитесь от лишних фантазий и будьте реалистом. Мечтательность может стать причиной неприятностей и проблем, решение которых будет малоприятным занятием. Визит в государственные структуры лучше отложить на другой день. В общении с родственниками сохраняйте терпение и включайте ваше потрясающее чувство юмора на полную.

Стрелец

Для каждой проблемы сегодня у вас есть оригинальное и действенное решение. Ваша находчивость удивляет и в то же время восхищает окружающих. День благоприятен для дружеского и делового общения. Вечером не сидите дома, лучше отправляйтесь на интересное мероприятие, где будет возможность показать себя во всей красе.

Козерог

Без помощи извне успеха вам не добиться. Не отказывайтесь от единомышленников и союзников, но будьте готовы к тому, что договориться о слаженности действий будет не так-то просто. Звезды советуют вам в кои-то веки усомниться в своей правоте. Вспомните об ошибках прошлого, чтобы не наделать новых.

Водолей

У вас будет много хлопот. Нужно успеть все и сразу: сделать важные дела на работе и дома, встретиться с нужными людьми, решить срочные вопросы. Но со всеми задачами вы справитесь, ведь вас переполняют энергия и любовь к жизни. И ждите хороших новостей.

Рыбы

Вам хочется ясности и простоты, но мир устроит проверку на прочность. В начале дня вам придется иметь дело с неприятными в общении людьми, поэтому запаситесь терпением. Сейчас отличное время, чтобы заняться новым творческим проектом, попробовать свои силы в незнакомой сфере деятельности.