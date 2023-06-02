Овну стоит держаться подальше от людей с этими именами: хорошим не кончится

В каждом имени заключена уникальная энергетика. Есть в ней как положительные, так и отрицательные импульсы, которые могут проявляться порой в самый неожиданный момент. Эксперты в области эзотерики убеждены, что имена, как и знаки зодиака, оказывают большое влияние на взаимоотношения людей. Может случиться так, что представители определенного созвездия никогда не найдут общего языка с обладателями тех или иных имен. Рассказываем, люди с какими именами не принесут в жизнь Овна ничего хорошего - следует обходить их десятой дорогой.

Галина

Одно из толкований имени Галина - “спокойная” или “тихая”. Считается, что оно возникло благодаря древнегреческой нереиде Галене, покровительнице штиля. По своему характеру обладательницы этого имени - прямая противоположность импульсивному и взрывному Овну. Разногласия между ними неизбежны.

Представители огненной стихии при всем желании не могут найти с Галей общий язык.

Девушка, нареченная этим именем, своим спокойствием будет действовать Овну на нервы еще сильнее. Какими бы ни были их взаимоотношения, романтическими или рабочими, они приведут к неизбежному разрыву.

Кирилл

“Владыка” или “хозяин” - так трактуется имя Кирилл. Его обладатели наделены сильным характером, таким же твердым, как кремень. Переубедить Кирилла в чем-либо практически невозможно, но чаще всего в этом нет никакой необходимости - этот парень умен и глупостей делать никогда не станет.

То ли дело Овен, которому море по колено. Уроженцы огненного знака - сами себе режиссеры, никто им не указ, а вот Кирилл как раз таки способен покомандовать.

Овну, естественно, такой расклад совершенно не понравится. Этим двоим лучше обходить друг друга стороной, чтобы избежать масштабного конфликта.

Наталья

“Родная” - так переводится имя Наталья, однако этот тот самый случай, когда значение совершенно не при чем. Поводом для разногласий становятся черты характера. Наташа - девушка мудрая и рассудительная, у нее все разложено по полочкам, в то время как в жизни Овна царит полный хаос.

Обладательница этого имени будет неимоверно раздражать огненный знак своей правильностью.

Особенно Овен будет злиться, когда станет поступать наперекор ее советам и в итоге останется ни с чем. Этот знак и признать правоту Наташи не в силах, и собственные решения успеха не приносят. Тупик со всех сторон.