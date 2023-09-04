Овнам повезет в любви, а Ракам придется многим помогать: гороскоп на сентябрь 2023 года

В сентябре многие поддаются унынию, но вешать нос не стоит. Первый месяц осени действительно будет непростым для представителей некоторых знаков зодиака, но даже им удастся избежать неприятностей. Стоит только прислушаться к советам звезд.

Овен

Вас ждет обилие не самых приятных дел. Помните, что они принесут вам бесценный опыт, с помощью которого вы сможете существенно увеличить свой доход. Постарайтесь держать под контролем свой буйный нрав: не устраивайте скандалов и не сливайте негативную энергию на близких, ведь они на вашей стороне.

Вам несказанно повезет в любви. Настало подходящее время для любовных увлечений и романтических свиданий.

Телец

Вам следует отложить работу в дальний ящик. К счастью, никаких трудностей в профессиональной сфере не предвидится. Проводите как можно больше времени с семьей, уделите внимание домашним хлопотам и не бойтесь, что это негативно скажется на вашей карьере. Напротив, перед вами откроются новые возможности и заманчивые перспективы.

Близнецы

На первом месте для вас — дом и семья. Вы будете поглощены заботой о близких. Общение с друзьями наполнит вас энергией и силами для дальнейших свершений. Новых идей, как и единомышленников, будет с избытком. Высок риск того, что в вашу жизнь вернутся люди из прошлого. Удачный период для любви, творчества и активных занятий спортом.

Рак

Вас ждет немало поездок, важных встреч и новых знакомств. К тому же вы возобновите тесное общение с людьми из прошлого. У вас вновь могут появиться общие интересы. Вам придется постоянно оказывать помощь другим, но и о себе постарайтесь не забывать.

Уделите время обучению, получению новых навыков. Это поможет улучшить финансовое положение.

Лев

Впереди активный период, когда можно смело планировать поездки с близкими. Удачное время, чтобы заняться собой — сделать новую стрижку, пересмотреть гардероб. Чтобы не пошатнуть свое финансовое положение, избегайте авантюр. Лучше действовать по старинке, тогда точно не ошибетесь. Для тех, кто планировал пополнение в семье, настало подходящее время для зачатия и беременности.

Дева

Жизнь будет постоянно ставить вас перед выбором. Придется метаться между личным и общественным, работой и семьей, друзьями и второй половинкой. Вас интересуют новые возможности для заработка. Чтобы получить прибыль, не действуйте в одиночку — найдите компаньонов, тогда вы общими усилиями добьетесь успеха.

Весы

Вы посмотрите иначе на многие вещи — наступит глобальная переоценка ценностей. Пока вы будете заняты рефлексией, вокруг вас появится немало сплетен, интриг, слухов. Не уходите слишком глубоко в себя, чтобы не стать жертвой мошенников. Прежде чем браться за новое дело, как следует подумайте, справитесь ли вы с этой задачей.

Скорпион

Следуйте за разумом, а не за эмоциями, чтобы ненароком не разрушить то, что вам действительно дорого. Друзья дают вам правильные советы — прислушайтесь к их словам. Сейчас крайне важно уделить внимание здоровью и своим близким. Не бойтесь выполнять новые задачи, но действуйте сообща с единомышленниками.

В сентябре остерегайтесь воды — она несет для вас большую опасность.

Стрелец

То, что волновало вас на протяжении всего лета, наконец, прояснится. Большинство ваших надежд, увы, не будут оправданы. Вместо того, чтобы корить себя за прошлые ошибки, займитесь будущим. Стройте планы относительно вашей жизни и жизни ваших детей. Позаботьтесь о близких и друзьях — они это оценят.

Козерог

Остерегайтесь азартных игр и не разбрасывайтесь людьми. Помните, что старый друг лучше новых двух. Вокруг вас есть опытные наставники, не отказывайтесь от их помощи. Вас ждет успех в финансовых вопросах, вы сможете благополучно продвигать как свои, так и чужие идеи.

Водолей

Вам хочется уделить время себе и личным потребностям, но жизнь вносит свои коррективы. Придется заниматься домашними хлопотами, решать проблемы близких, делать ремонт. Будьте внимательны, планируя свои расходы, не сорите деньгами. Вам стоит быть открытыми всему новому.

Не отказывайтесь от путешествий. Вдали от дома вы познакомитесь с полезными людьми и добьетесь успеха.

Рыбы

Семейные хлопоты выйдут для вас на первый план. Вы сможете успешно решить большинство свалившихся на вашу голову проблем. Избегайте конфликтов с родными: ссоры по пустякам могут испортить ваши отношения. Конец месяца — подходящее время для творчества. Новые увлечения и дела принесут неплохой доход.