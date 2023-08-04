Овдовевшую Гурцкую высмеяли звезды ТВ: нормальным людям будет не до смеха

Певица Диана Гурцкая постоянно становится мишенью для неуместных шуток и каламбуров. Женщина всю жизнь страдает от потери зрения, а недавно лишилась мужа, с которым прожила в браке много лет. Это не останавливает горе-юмористов. Они снова решили высмеять недуг звезды.

На программе Азамата Мусагалиева «Большое шоу» комики должны слушать шутки и удержаться от улыбки, даже если им очень смешно. Но на этот раз прикладывать много усилий не пришлось: шутка получилась не только несмешной, но еще и неуместной. Один из участников шоу задал вопрос, почему Диана Гурцкая не восстанавливает зрение.

«Чтобы не увидеть мир», — ответил второй.

Публика была в шоке от подобного высказывания. На юмористов обрушился шквал критики. По мнению пользователей Сети, смеяться над таким могут только бессердечные люди. В числе оценивших шутку на шоу оказались звезда КВН Валерий Правдин и сам Азамат Мусагалиев.