Овдовел в 34 года и похоронил двоих детей: на полковника из «Диверсанта» без слез не взглянешь

Игорь Ливанов рано узнал, что такое потерять близких. Того, что в свое время пережил актер, не пожелаешь и заклятому врагу.

Первой женой артиста стала Татьяна Пискунова. Супруги воспитывали дочь Олю и были счастливой семьей. Но все перечеркнула страшная трагедия.

Когда актер провожал любимую и восьмилетнюю наследницу на железнодорожном вокзале, то и подумать не мог, что больше их не увидит. До места назначения Татьяна и Ольга не добрались — погибли в катастрофе. Из-за ошибки диспетчера их поезд совершил столкновение с товарным составом — тот роковой день унес жизнь 107 пассажиров.

Так в 34 года Ливанов стал вдовцом и похоронил дочь. Артист тяжело переживал трагедию, но крест на личной жизни не поставил. Впоследствии он женился на Ирине Бахтуре, более известной как Безрукова. Возлюбленная подарила ему сына Андрея. Однако и его знаменитости пришлось провожать в последний путь.

Звездный наследник страдал от инсулинозависимой формы сахарного диабета. Он скончался при странных обстоятельствах в 26 лет. Бездыханное тело юноши было найдено в его квартире.

Тогда Ливанов и Безрукова уже расстались. Смерть сына подкосила артиста, но справиться с бедой ему помогла новая семья. Вместе с третьей женой Ольгой он воспитывал сына Тимофея, к тому же избранница актера ждала второго ребенка — сына Илью.

Сегодня полковник из «Диверсанта» — примерный семьянин, но пережитые потрясения навсегда его изменили. Без слез на Ливанова не взглянешь:: он сильно постарел, а в его глазах читаются скорбь и боль потери.