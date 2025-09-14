«Овчинка выделки не стоит»: Эклс назвал худшую серию в истории «Сверхъестественного» — иронично, но она пришлась на лучший сезон

Недавнее двадцатилетие «Сверхъестественного» подарило фанатам откровения актеров — и одно из них стало неожиданным. Дженсен Эклс, сыгравший Дина Винчестера, без колебаний назвал худшим эпизодом сериала «Bugs» (1х08) — тот самый, что входит в первый сезон, который многие считают золотым стандартом шоу.

Ирония в том, что провал случился именно в эталонной части франшизы.

Почему именно «Bugs»?

Причины — не в сценарии, а в кошмарных съемках. Как объяснил Эклс порталу Entertainment Weekly:

«Овчинка выделки не стоит».

А все потому, что эпизод снимали с использованием 70 000 настоящих пчел. Актерам пришлось пройти тест на аллергию к укусам, а на площадке их заставляли «нежно отгонять» насекомых вместо того, чтобы отмахиваться — иначе пчелы могли атаковать.

Джаред Падалеки даже случайно сел на одну из них: «Надеюсь, не убил». На что Эклс мрачно пошутил: «Если ужалила — значит, умерла».

Кульминация абсурда: после всех мучений пчелы не отобразились на снятых кадрах, и их пришлось добавлять на постпродакшене через VFX.

Не все согласны

Любопытно, что Падалеки придерживается другого мнения. Он назвал худшими эпизоды седьмого сезона с Левиафанами и Диком Романом:

«Мы слишком увлеклись шутками про «дик» (пенис)».

И тут уж даже Эклс с ним солидарен, настаивая, что «это было перебором». Но для фанатов именно первый сезон остается эталонным — даже с провальным эпизодом о пчелах.

В итоге «Bugs» стал уроком: иногда самые амбициозные замыслы (например, снять хоррор с настоящими насекомыми) оборачиваются провалом. Но именно такие истории делают «Сверхъестественное» живым — даже спустя 20 лет.

