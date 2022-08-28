Отзывы иностранцев о фильме «Вий» заставили русских почувствовать стыд

Для конца 60-х «Вий» был смелым творческим экспериментом, ведь советские кинематографисты не могли похвастаться умением создавать хорроры. Сегодня историю по повести Гоголя с натяжкой можно назвать фильмом ужасов, как считают зарубежные рецензенты.

И если в этом отечественные зрители с ними могут согласиться, то некоторые другие замечания спровоцировали бурную реакцию. К примеру, чешские пользователи Сети, сравнили картину с неожиданной сказкой:

«Когда совмещаешь понятие Россия и сказка — все думают о "Морозко". Этот фильм намного страшнее!».

Удивлению россиян не было предела: они никак не могли взять в толк, как можно было соотнести два столь разных кинополотна. Некоторые комментаторы почувствовали стыд из-за того, что «Вия» поставили в один ряд с милой, детской сказкой.