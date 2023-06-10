Отыгрался на семье: вот что победитель «Фабрики звезд» потребовал от красотки-жены

Певец даже предположить не может, как на это отреагирует его супруга.

В звездных семьях нередко рождается много детей. При этом причины у всех разные. Например, одни просто так любят детей, что всю жизнь мечтали иметь как минимум пятерых, а вторые таким образом компенсируют травму детства. В числе последних оказался и экс-участник «Фабрики звезд», один из солистов некогда популярной группы «Корни» Александр Бердников.

Исполнитель признался, что в семье был единственным ребенком. Предположительно, это так его травмировало, что он твердо решил стать многодетным отцом. Ведь тогда его детям точно не будет одиноко, как было когда-то ему. Сейчас Александр претворяет свои намерения в жизнь, он уже стал отцом четверых детей. Но оказалось, что это для певца далеко не предел.

Недавно Бердников принял участие в программе «Секрет на миллион» и признался, что он подумывает о рождении пятого ребенка. Однако при этом он заявляет, что понятия не имеет, захочет ли его жена родить еще одного ребенка.

Кроме того, бывший «фабрикант» отметил, что многодетность — это не только его мечта, но еще и очень выгодное дело. Ведь теперь у него бесплатная парковка по всей столице, у детей бесплатные детсады и прочие блага, которые положены многодетным семьям.