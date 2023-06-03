Отъявленный скептик: этот знак не верит в астрологические прогнозы, даже когда они сбываются

В давние времена астрология была доступна лишь избранным - жрецы, наблюдающие за расположением небесных тел, предсказывали будущее лишь представителям правящих династий. Для простых смертных гороскопы не составлялись. Сегодня узнать прогноз для своего знака зодиака может любой желающий, вопрос лишь в том, как относиться к предостережениям звезд - с улыбкой, иронией или со всей серьезностью. В зодиакальном круге существует один знак зодиака, который категорически отказывается верить звездам и астрологам. Рассказываем, кто же этот скептик.

Козерог

Достаточно всего лишь один раз взглянуть на Козерога, чтобы понять, насколько скептически он настроен по отношению буквально ко всему. Это невероятно практичный знак, который доверяет только самому себе - своему зрению, слуху, обонянию, осязанию и т.д.

Все, что Козерог не может проверить на своем опыте, вызывает у него недоверие.

Неудивительно, что представители земной стихии не следуют советам астрологов, да и вообще не читают гороскопы. Интерес для Козерогов представляют лишь те науки, объект исследования которых можно пощупать своими руками или увидеть глазами, а методики четки и прозрачны. Все остальное они ставят под сомнение.

Если вы читаете или слушаете по радио гороскоп в присутствии Козерога. будьте готовы к тому, что он выразительно возведет глаза к потолку и так же многозначительно вздохнет. Это будет означать лишь одно:

“Как можно верить в эти обобщенные и обтекаемые фразы, в которых нет ни капли конкретики?”

Не стоит вступать с представителем знака в ссору и доказывать ему, что в предсказаниях звезд есть рациональное зерно, если воспринимать их не как руководство к действию, а как импульс для размышлений над своей жизнью. Козерог все равно останется при своем мнении - даже если предостережения астрологов сбудутся.

Все дело в том, что люди, рожденные под этим созвездием, привыкли смотреть на мир через призму рацио.

Они никогда не поймут, как можно верить на слово. Все, что невозможно проверить на собственном опыте, Козерог не то чтобы категорически отрицает, но всегда будет смотреть с недоверием и подозрением.

Читать и слушать гороскопы просто для развлечения представители знака тоже не станут. Уж лучше они потратят свое время на работу, сон, еду или самообразование - Козероги то и дело подписываются на познавательные каналы, в которых содержится достоверная информация и новости из мира науки.