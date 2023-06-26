Отвязную девицу, «охмурившую» Вицина, ждал страшный финал: зря сбежала за границу

Лариса Вадько запомнилась зрителям зажигательной сценой из комедии «Неисправимый лгун», где она лихо отплясывала с Георгием Вициным. Актрисе досталась роль отвязной девицы, якобы охмурившей главного героя. Так, во всяком случае, думал его начальник.

Других ярких ролей на счету Вадько не было. Дело в том, что актриса покинула СССР ради своего французского мужа. Франсуа Дубле был личным поваром президента Жоржа Помпиду и сопровождал его в заграничных поездках. В СССР и состоялась его встреча с Вадько. Вскоре между ними завязался роман.

В 70-е дела актрисы в кино шли неважно. Ей доставались эпизодические роли без слов, что ее сильно расстраивало. Лариса Григорьевна устала ждать достойных предложений от режиссеров и переехала во Францию к жениху. Там они расписались.

Но счастье Дубле и Вадько оказалось скоротечным. В 1978 году Франсуа застрелили, и подозрения пали на его жену. Вся Франция обвиняла Ларису Григорьевну в этом убийстве и окрестила ее «агентом КБГ». О дальнейшей судьбе Вадько мало что известно. Она жива, но не дает о себе знать.