Отвратительный секрет: у всех евнухов в гареме была одна пикантная особенность

Существование наложниц в Османской империи поддерживалось строгими правилами. За их беспрекословным соблюдением должны были следить специально обученные люди — евнухи. К ним относились мужчины, которые прошли через частичную или полную кастрацию. На такие меры шли из опасения возможных романов между евнухами и рабынями из гарема. Причем иногда подобные операции делали уже взрослым людям.

В своей работе евнухи хранили немало отвратительных пикантных секретов. Они занимались отбором наложниц для султанов. Частенько девушек приобретали на подпольных аукционах, тщательно осматривая каждую кандидатку.

В гареме рабыни были всегда на виду. Вот почему евнухи неустанно наблюдали за наложницами даже в то время, когда они ходили в баню. Для этого в хаммаме проделывали специальное окошко, через которое мужчины могли подглядывать за обнаженными девушками.

Это помогало не допустить выяснения отношений между наложницами и пресечь возможные драки. Кроме того, евнухи отвечали за то, чтобы рабыни обучились танцам, пению и даже интимным практикам. Если султан был недоволен девушкой, то наказание мог понести и ее надсмотрщик.