Отвратительно: об этих правилах гигиены балерин никогда не расскажет Волочкова

Балет по праву считается одним из самых изящных видов танца, который завораживает зрителей десятки лет. Миллионы поклонников этого искусства мечтают вживую увидеть прославленные постановки, однако мало кто знает, на какие жертвы приходится идти танцовщицам ради эффектных выступлений.

Дело в том, что ноги балерин подвержены весьма большим нагрузкам. Они тренируются каждый день, и из-за этого их ступни и пальцы покрыты мозолями. Однако никто не стремится после каждой тренировки в педикюрный салон. Балерины стараются оставить огрубевшую кожу, так как она делает ноги менее чувствительными.

Необычные правила распространяются и на сценические костюмы. Из-за дороговизны тканей и сложного кроя их стараются не стирать. После каждого выступления наряды просто вывешивают на улицу и обрабатывают ароматическим аэрозолем. Волосы же на сцене танцовщицы фиксируют естественным путем. Они просто не моют голову, чтобы прически держались без дополнительного лака и других средств.