«Отвратительно»: Королевой открыли глаза на странности сына и его невесты

Вот уже несколько лет сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип встречается с Анной Волынкиной. Девушка, известная под псевдонимом Мелисса Фокс, профессионально занимается стриптизом и, судя по рассказам ее избранника, может похвастаться весьма высокими гонорарами. И если первое время Королева была против девушки, то в последнее время не осуждает Архипа за его выбор.

Так, Анна все чаще появляется на семейных торжествах. Она давно живет вместе с наследником знаменитой пары, и влюбленные серьезно планируют стать мужем и женой.

Однако поклонники Королевой не поддерживают решение Архипа. Больше всего их смущает внешность Анны, ведь она уже несколько лет не может вставить себе передние зубы. По их мнению, девушка позорит не только самого Архипа, но и всю его семью, поэтому молодым людям нужно как можно быстрее разорвать отношения.