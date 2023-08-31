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Отвратительнее некуда: единицы видели продолжение «Бриллиантовой руки», но оно и к лучшему

31 августа 2023 14:15
Отвратительнее некуда: единицы видели продолжение «Бриллиантовой руки», но оно и к лучшему

Зрители не остались в восторге от новой картины.

Леонид Гайдай снял свою криминальную комедию «Бриллиантовая рука» в конце 60-х. Десяток прославленных артистов, остроумный сюжет и талант постановщика сделали картину шедевром. А спустя 40 лет на экраны вышел фильм «Бриллиантовая рука — 2».

За продолжение ленты отвечал режиссер Сергей Иванов. В главных ролях снялись Сергей Светлаков, Артем Михалков, Гоша Куценко и Марат Башаров. А продюсером проекта выступил Николай Картозия, работавший над «Бульдог-шоу» и сериалом «Чета Пиночетов».

Сам проект представлял собой телевизионное шоу, в котором артисты обсуждали оригинальный фильм, пародировали некоторые его сцены. А в музыкальных номерах можно было заметить Илью Лагутенко, Наталью Ионову и других артистов.

Зрители были шокированы увиденным на экранах. Обсуждая фильм, они не поскупились на критику. Режиссеров и актеров ругали за эксплуатацию образов и отсутствие собственных идей.

Отвратительнее некуда: единицы видели продолжение «Бриллиантовой руки», но оно и к лучшему

«Пошлятина», «Кошмар! Позор! Провал!» — признаются пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969), кадр из фильма «Бриллиантовая рука 2» (2010)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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