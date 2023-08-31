Отвратительнее некуда: единицы видели продолжение «Бриллиантовой руки», но оно и к лучшему
Зрители не остались в восторге от новой картины.
Леонид Гайдай снял свою криминальную комедию «Бриллиантовая рука» в конце 60-х. Десяток прославленных артистов, остроумный сюжет и талант постановщика сделали картину шедевром. А спустя 40 лет на экраны вышел фильм «Бриллиантовая рука — 2».
За продолжение ленты отвечал режиссер Сергей Иванов. В главных ролях снялись Сергей Светлаков, Артем Михалков, Гоша Куценко и Марат Башаров. А продюсером проекта выступил Николай Картозия, работавший над «Бульдог-шоу» и сериалом «Чета Пиночетов».
Сам проект представлял собой телевизионное шоу, в котором артисты обсуждали оригинальный фильм, пародировали некоторые его сцены. А в музыкальных номерах можно было заметить Илью Лагутенко, Наталью Ионову и других артистов.
Зрители были шокированы увиденным на экранах. Обсуждая фильм, они не поскупились на критику. Режиссеров и актеров ругали за эксплуатацию образов и отсутствие собственных идей.
«Пошлятина», «Кошмар! Позор! Провал!» — признаются пользователи Сети.