«Отвратительная»: народная артистка опозорилась на известном шоу

Последние недели звезды шоу-бизнеса обсуждают Аллу Пугачеву и ее семью. Далеко не все принимают ее желание переехать в Израиль и нелестные слова в адрес соотечественников и других артистов.

Поделилась мнением и Валентина Талызина. В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она раскритиковала Примадонну, отметив, что та непременно будет скучать по родине и лишилась всего, уехав из России.

«Они всегда будут помнить, где родились, но будут доказывать сами себе, что правильно сделали, когда уехали», — уверена Талызина.

Пользователи Сети не разделили убеждения знаменитости. В комментариях к выпуску одни отметили, что 88-летняя артистка отличается злобой и ненавистью к своим коллегам. Другие же считают, что Талызина позволяет себе громкие высказывания лишь для того, чтобы привлечь внимание.