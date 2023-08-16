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«Отвратительная»: народная артистка опозорилась на известном шоу

16 августа 2023 16:45
«Отвратительная»: народная артистка опозорилась на известном шоу

Публика не смогла скрыть свое осуждение.

Последние недели звезды шоу-бизнеса обсуждают Аллу Пугачеву и ее семью. Далеко не все принимают ее желание переехать в Израиль и нелестные слова в адрес соотечественников и других артистов.

Поделилась мнением и Валентина Талызина. В YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она раскритиковала Примадонну, отметив, что та непременно будет скучать по родине и лишилась всего, уехав из России.

«Они всегда будут помнить, где родились, но будут доказывать сами себе, что правильно сделали, когда уехали», — уверена Талызина.

Пользователи Сети не разделили убеждения знаменитости. В комментариях к выпуску одни отметили, что 88-летняя артистка отличается злобой и ненавистью к своим коллегам. Другие же считают, что Талызина позволяет себе громкие высказывания лишь для того, чтобы привлечь внимание.

«Отвратительная женщина. Наши актрисы любят позориться на старости лет», «Завидует и всегда завидовала Пугачевой», «Противная тетка», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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