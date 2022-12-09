Отвращение к студии «Дисней» достигнет апогея, когда вы узнаете об участи ее работников

Уолт Дисней построил огромную империю и подарил миллионам зрителей мультфильмы, ставшие классикой кинематографа. Уже не одно поколение зрителей остается в восторге от «Русалочки» и других историй, но мало кто знает, каким человеком был сам Дисней.

Как оказалось, коллеги знаменитости были не в восторге от работы на него. Дисней на своей студии регулярно вводил весьма строгие правила и даже лез в личную жизнь сотрудников. Например, он запрещал мужчинам и женщинам заводить романы на работе, а одеваться разрешал только в брючные костюмы с галстуком и длинные платья или юбки.

Также он запретил аниматорам вступать в профсоюзы и гильдию мультипликаторов. Такое решение совсем не оценили его художники, которые как раз работали над «Дамбо» и начали забастовку. В течение пяти недель они пытались оспорить решение Диснея, но тот не поддался их уговорам. В итоге проблему решила дирекция студии, которая за спиной Уолта подписала договор с профсоюзом.

Так что он был известен как тиран, который не ценит своих работников. Дисней не уважал их труд и заставлял трудиться сверхурочно, из-за чего среди современников имел очень плохую репутацию.