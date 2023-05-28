Отвращение гарантировано: культовая сцена из «Джентльменов удачи» повергнет в шок

Комедия «Джентльмены удачи» без преувеличения стала всенародно любимой. И если сюжет зрители знают буквально наизусть, то о том, что творилось за кадром, многие даже не догадываются.

Одна из самых ярких и запоминающихся сцен картины — это та, в которой главные герои, совершившие побег из тюрьмы, оказываются в цистерне с бетоном. Эпизод снимали в одном из павильонов «Мосфильма», используя настоящую цистерну. Более того, актеры полагали, что раствор также будет настоящим — ради правдоподобности они были готовы пойти на любые риски.

Однако съемочная группа не желала помещать артистов в бетон. После долгих раздумий о том, чем можно его заменить, было найдено решение, которое вызовет отвращение у любого. В итоге рецепт строительного раствора включал в себя хлебную закваску и луковую эссенцию, за счет которой жидкость и обретала необходимый цвет.