Ответьте всего на 5 вопросов, а мы точно определим, находитесь ли вы в отношениях

Психологи уже давно задаются вопросом, как влияет на жизнь человека отсутствие или наличие у него романтических отношений. С одной стороны, вынужденное одиночество может никак не сказываться на физическом и ментальном здоровье, если не приносит боли и переживаний, с другой, исследователи доказали, что оно способно оказывать негативное воздействие на организм. К такому неутешительному выводу пришли ученые из Копенгагенского университета (Дания), обнаружившие, что неудачи на личном фронте и продолжительное одиночество негативно сказываются на самочувствии мужчин - в свою очередь у женщин подобных изменений не наблюдалось. Выводы были сделаны на основе данных, полученных от 4800 добровольцев в возрасте 48-62 лет. Исследователи обратили внимание на уровень интерлейкина 6 и реактивного белка в пробах крови. Как оказалось, повышенный уровень маркеров воспаления был выявлен у тех представителей сильного пола, которым пришлось пережить несколько расставаний и долгое время находиться в одиночестве.

Мы приготовили для вас необычный тест. Ответьте всего лишь на несколько вопросом, а мы попробуем угадать, находитесь ли вы сейчас в отношениях или совершенно свободны.