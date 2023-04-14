Ответьте всего на 1 вопрос и тест расскажет, что вы за человек

Яблоко с древних времен было одним из ключевых символов в мировой культуре. Именно с него началась история человечества, согласно Библии. Плод с древа познания пользовался особенной популярностью, да и был самым распространенным в Европе до тех пор, пока путешественники не начали привозить из-за морей более экзотические фрукты. Однако даже новые плоды носили на себе “яблочный” отпечаток - например, помидор поначалу называли золотым яблоком, лимон - индийским, а апельсин - китайским. В наши дни этот фрукт пользуется не меньшей популярностью, чем в далеком прошлом, тем более что с тех пор было выведено множество разнообразных вкусных сортов. А в шведском городе Кивик ежегодно проводится яблочная ярмарка, которая не обходится без творений местной художницы Эммы Лундстрем. Она создает картины из яблок, для которых ей требуется не менее 40000 плодов. Традиция проведения этой ярмарки возникла в 1987 году, когда был разрешен ввоз в страну импортных яблок. В знак протеста против засилья иностранных поставщиков жители Кивика начали проводить яблочную ярмарку.

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