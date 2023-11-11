Ответьте на вопросы теста по вселенной Disney, а мы скажем какой у вас идеальный тип парней

Все диснеевские мультфильмы объединяет одна деталь — в каждом из них главная роль отводится принцессе, в то время как принцы остаются персонажами второстепенными. В первом полнометражном мультике студии «Белоснежка и семь гномов» (1937) романтический герой и вовсе появился считанное количество раз. Дело в том, что во время работы над мультиком возникли проблемы с анимацией, принц получился сутулым и было решено свести его участие в сюжете к минимуму. В дальнейшем судьба принцев складывалась куда более благополучно. Изначально Disney работал по схеме, когда все кадры будущего мультфильма снимали с участием настоящих актеров, а потом переносили их движения и мимику на бумагу — так герои получались наиболее достоверными. Прототипом принца из «Золушки» послужил танцор и хореограф Уорд Эллис, Филиппа из «Спящей красавицы» изображал Эд Кеммер, сыгравший впоследствии главную роль в сериале «Космический патруль». Но в дальнейшем студия отказалась от этой практики, всех персонажей стали создавать с нуля.

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