Ответьте на вопросы теста о своем возлюбленном и узнайте, хочет ли он семью
Настроен ли он на серьезные отношения?
Каждая девушка желает знать, собирается ли ее избранник жениться на ней или воспринимает их связь как несерьезную интрижку. Расспрашивать партнера прямо страшно, да и неловко, вдруг он решит, что его хотят повести к алтарю принудительно? Ни одному мужчине такое не понравится. Психологи говорят, что узнать намерения парня можно по некоторым косвенным признакам. Например, одним из них является желание поддерживать с вами связь. Если в течение рабочего дня нет времени на личную встречу, мужчина с серьезными намерениями все равно найдет пару минут, чтобы позвонить или написать сообщение в мессенджере. Еще один аргумент в пользу того, что ваша связь имеет для него особое значение - полное отсутствие упоминаний о прошлых отношениях. Если мужчина не сравнивает вас с бывшей (и неважно, в чью пользу сравнение) или не делится старыми обидами, это значит только одно - он полностью отпустил прошлое и готов идти вперед рука об руку с вами. И, конечно, серьезно настроенный парень готов представить вас семье и друзьям. Забавный тест поможет вам узнать, планирует ли ваш возлюбленный строить с вами семью. Для этого достаточно подключить наблюдательность и ответить на несколько вопросов.