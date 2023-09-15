Ответьте на вопросы теста о своем возлюбленном и узнайте, хочет ли он семью

Каждая девушка желает знать, собирается ли ее избранник жениться на ней или воспринимает их связь как несерьезную интрижку. Расспрашивать партнера прямо страшно, да и неловко, вдруг он решит, что его хотят повести к алтарю принудительно? Ни одному мужчине такое не понравится. Психологи говорят, что узнать намерения парня можно по некоторым косвенным признакам. Например, одним из них является желание поддерживать с вами связь. Если в течение рабочего дня нет времени на личную встречу, мужчина с серьезными намерениями все равно найдет пару минут, чтобы позвонить или написать сообщение в мессенджере. Еще один аргумент в пользу того, что ваша связь имеет для него особое значение - полное отсутствие упоминаний о прошлых отношениях. Если мужчина не сравнивает вас с бывшей (и неважно, в чью пользу сравнение) или не делится старыми обидами, это значит только одно - он полностью отпустил прошлое и готов идти вперед рука об руку с вами. И, конечно, серьезно настроенный парень готов представить вас семье и друзьям. Забавный тест поможет вам узнать, планирует ли ваш возлюбленный строить с вами семью. Для этого достаточно подключить наблюдательность и ответить на несколько вопросов.

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