Ответьте на вопросы теста о своем парне и узнайте, готов ли он к браку

Любая девушка втайне мечтает услышать от своего возлюбленного слова “Выходи за меня замуж!” А может быть, вовсе и не держит свое желание в секрете и активно намекает избраннику, что, вообще-то, она уже готова отправиться к алтарю. А готов ли он? Психологи рассказали, какие особенности в поведении парня подскажут, что он тоже задумывается о браке. Во-первых, говорят специалисты, самый главный признак готовности создать крепкую “ячейку общества” - ответственность, которую берет на себя мужчина в отношениях. Когда парень постоянно что-то придумывает, а главное, организовывает для вас двоих - это верный сигнал о том, что он не просто плывет по течению рядом с вами. Во-вторых, вклад в бытовые и финансовые сферы тоже может быть намеком на скорое предложение руки и сердца. Если партнер не скрывает от вас свои доходы, берет на себя существенную или наибольшую долю расходов и дел по дому, это значит, что он готов обеспечивать семью и быть ее главой. Наконец, небольшим на первый взгляд, но важным признаком является частое упоминание местоимения “мы”, когда он говорит о вас двоих. Это ли не признак единения?

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