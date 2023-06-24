Ответьте на вопросы теста о музыкальных предпочтениях, а мы угадаем ваш знак Зодиака

Исследования о том, что могут рассказать о человеке его музыкальные предпочтения, проводятся учеными давно. Несколько лет назад эксперты-психологи из Кембриджского университета и им коллеги из Америки провели масштабное онлайн-исследование, в котором приняли участие свыше 20 тысяч человек. Специалисты сделали акцент на том, что возраст более чем половины респондентов составлял более 25 лет. Дело в том, что обычно в такого рода исследованиях подавляющее большинство участников - молодежь, а экспертам хотелось составить более полное впечатление, чтобы определить, как жанры и музыкальные предпочтения отражают особенности личности человека. Участникам исследования предложили прослушать 25 композиций, которые были отнесены музыковедами у определенным жанрам, а затем ученые определили типы личности исходя из того, какие мелодии понравились респондентам. Как оказалось, экстраверты отдают предпочтение незамысловатым и энергичным мелодиям, в то время как интроверты обожают сложную и динамичную музыку, а также необычные жанры и направления. Расскажите, какую музыку вы любите, а мы попробуем угадать ваш знак зодиака.

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