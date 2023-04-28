Ответьте на вопросы теста и узнайте ваш главный недостаток

В начале любых отношений - любовных, дружеских или деловых - мы стараемся демонстрировать свои лучшие качества. Только спустя некоторое время позволяем себе показать и недостатки, когда связь с другим человеком окрепла настолько, что, как нам кажется, его уже ничто не оттолкнет. И все же некоторые люди годами, а то и десятилетиями стараются скрыть от близкого человека свои неприглядные качества, чтобы, не дай бог, тот не разочаровался и не отвернулся от него. Вот только, по мнению психологов, большой ценности такие отношения не несут - вместо того чтобы наслаждаться обществом друг друга, реальных, а не отретушированных, мы тщательно прячем свое истинное “я” и создаем вокруг себя идеальный, но ненастоящий мир. Необходимо научиться принимать себя таким, какой ты есть на самом деле, с сильными и слабыми сторонами, с достоинствами и недостатками. Безусловно, просто так это не произойдет, необходимо планомерно работать над собой - можно найти множество методик, как принять свои недостатки и полюбить их.

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