Ответьте на вопросы теста и узнайте о себе совершенно новый факт

Исследование самого себя - есть ли в мире что-то более интересное и увлекательное? Возможно, именно потому, что человеку всегда хочется постичь истинные глубины своей личности, такую большую популярность имеют психологические (и не только) тесты. В интернете можно найти сотни тысяч опросников, многие из которых готовы предоставить ответ после пары кликов, но насколько достоверным будет результат? Многие люди убеждены, что если результат хотя бы частично соответствует действительности, значит, тест качественный. Но тут же возникает вопрос, а способен ли человек оценивать себя объективно? В качестве примера того, что это не так, приводят историю, которая произошла в середине прошлого века. Американский психолог Бертрам Форер провел исследование. Он попросил студентов пройти психологический тест, который будто бы проанализирует их личности, а после под видом итогов раздал им тексты, взятые из гороскопов, и попросил оценить, насколько они соответствуют реальности. Как оказалось, студенты оценили достоверность результатов высоко - на 4,2 балла в среднем. Психологическое явление, связанное с когнитивным искажением, в науке получило название “эффект Форера”.

Верить или не верить тестам - личное дело каждого, однако всегда можно воспринимать это как развлечение или возможность взглянуть на себя под другим углом. Ответьте на вопросы этого теста и узнайте о себе что-то новое!