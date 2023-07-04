Ответьте на вопросы теста и узнайте на какого героя мультфильмов вы похожи

У каждого человека в детстве были любимые мультики, а кто-то перенес интерес к ним и во взрослую жизнь. И если одни просто время от времени пересматривают полюбившиеся истории, то другие пытаются воплотить их реальность - хотя бы частично. Речь идет о косплеерах, которые примеряют на себя образы тех или иных мультяшек. Особым успехом у интернет-аудитории пользуются косплеи, созданные Джонатаном Стрикером. В разное время парень предстал перед подписчиками в образах Флина Райдера из мультика “Рапунцель: Запутанная история”, Аладдина и Тарзана из одноименных мультфильмов, принца Эрика из “Русалочки” и многих других. Стрикер не только в деталях повторяет костюмы персонажей, но и самостоятельно делает себе грим и парики. В свое время косплей помог парню стать раскрепощеннее и поверить в свои силы. Ведь в школе Джонатан был довольно скромным парнем, испытывал трудности в общении со сверстниками и сильно переживал из-за этого. Он интересовался видеоиграми и комиксами, которые, в свою очередь, привели его к косплею. Изначально Стрикер перевоплощался в персонажей из аниме, а потом перешел на диснеевских героев.

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