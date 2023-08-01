Ответьте на вопросы теста и узнайте, куда вы отправитесь этим летом

“Путешествия - это моя страсть”, - говорят люди, которые действительно не мыслят жизни без поездок, перелетов и новых мест. Между тем ученые считают, что в каждом из нас заложен так называемый ген путешественников, который когда-то сподвиг наших предков на переселение. Согласно последним данным, вся планета, за исключением удаленных островов, была заселена уже 14 тысяч лет назад. Первое большое путешествие, которое предприняло человечество, произошло около 80-40 тысяч лет назад (130-120 тысяч - по другим сведениям). Покинув Африку, наши предки отправились в на Ближний Восток, затем в Евразию, Австралию и обе Америки… Безусловно, причины для переселений были в первую очередь бытовыми - необходимо было искать себе пропитание, новые земли с неисчерпанными ресурсами и без вредных соседских племен. Но в то же время ученые считают, что существует “ген приключений”, который не позволяет сидеть на одном месте. Этот феномен еще тщательно изучается, но факт остается фактом - люди любят путешествовать, и, кто знает, вдруг это заложено природой в нашем организме? Ответьте на вопросы нашего нового теста и узнайте, какое путешествие ждет вас этим летом.

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