Ответьте на вопросы теста и узнайте какую абстрактную картину вы бы нарисовали

Абстрактная живопись - то, что еще на протяжении многих веков будет вызывать споры между почитателями изобразительного искусства. Кто-то восхищается ею и видит в ней нечто особенное, а кто-то категорически не приемлет. У абстрактного искусства есть еще одно название - беспредметное. Зародилось это направление на стыке девятнадцатого и двадцатого веков в Европе и США. Не секрет, что в то время господствовал реализм, то есть натуралистичное отображение действительности в живописи и скульптуре. Сторонники абстрактного искусства противопоставляли себя реализму, по их мнению, их произведения воплощали в себе творчество в чистом виде. Если реалистическая живопись копировала предметы окружающего мира, то абстрактная изображала эмоции, идеи, авторское видение. На картинах художников-абстракционистов не было ничего, что можно было бы интерпретировать буквально, а значит, зритель получал уникальную возможность пропустить увиденное через себя, через призму своего опыта. Не каждый воспринимает такое искусство - кто-то часами может рассматривать хаотичные мазки на полотне, а кто-то считает, что такое способен нарисовать любой ребенок.

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