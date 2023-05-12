Ответьте на вопросы теста и узнайте, какой дивой 20 века вы могли бы быть

Какой бы ни был век на дворе, у каждой эпохи есть свой образец красоты и стиля. Двадцатый век был ознаменован целой плеядой блистательных актрис, о которых грезили мужчины, а женщины мечтали стать хоть капельку похожими на них. Вивьен Ли, Одри Хепберн, Мэрилин Монро - каждая из этих звезд оставила свой неповторимый след в истории киноискусства, а также моды. Глянцевые издания и интернет-порталы, посвященные стилю, до сих пор составляют списки самых незабываемых образов голливудских див. В их число обязательно входят наряды от Givenchy, которые носила Одри Хепберн. Легендарная актриса щеголяла в них не только на экране, но и в повседневной жизни. И уж тем более облачалась в них, когда приходило время появиться на красной дорожке или вручении престижной премии. Когда в 1954 году Хепберн получила премию “Оскар” за лучшую женскую роль в фильме “Римские каникулы”, она поднялась на сцену за статуэткой в платье от Givenchy, без рукавов и с акцентом на изящной талии актрисы. Впоследствии Одри Хепберн появлялась на всех светских мероприятиях исключительно в нарядах французского модного дома.

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