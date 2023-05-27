Ответьте на вопросы теста и узнайте каким ласковым прозвищем вам лучше называть любимого

Милые и ласковые прозвища - это не просто забавная причуда двух любящих людей, но и способ стать еще ближе. Какими бы серьезными и ответственными людьми мы ни были на службе, приходя домой, мы становимся для близких “солнышками”, “лапочками”, “зайками”. Свои ласковые прозвища есть даже у членов королевской семьи. Известно, что, например, Елизавету II родные люди именовали Лилибет. Именно так обращались к ней отец, король Георг, и супруг принц Филипп. Последний, кстати, придумал еще одно милое обращение к жене - mon petit chou, что с французского имеет смысл “моя капусточка”. Кейт Миддлтон наедине с Уильямом становится “крошкой” или “деткой” - именно так переводится обращение Poppet. Кстати, принц Уэльский не стесняется называть свою супругу каким-нибудь нежным словечком и в присутствии посторонних. Есть свидетельства, что он называл ее на публике “малышка” или “дорогая”. Кстати, в детстве у Кейт и Уильяма были довольно забавные прозвища - ее называли Скуик (по имени домашней любимицы - морской свинки), а он получил от матери, принцессы Дианы, прозвание “Вомбат”.

С какими ласковыми словечками вам лучше всего обращаться к любимому? Узнайте с помощью нашего теста.