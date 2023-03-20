Ответьте на вопросы теста и узнайте какая цитата из "Винни-Пуха" описывает вашу жизнь

Забавный плюшевый медвежонок по имени Винни-Пух стал одним из самым популярных сказочных персонажей прошлого века. Да и в наши дни он продолжает покорять сердца взрослый и юных читателей и персонажей. Писатель Алан Александр Милн, подаривший миру этого обаятельного героя, назвал его в честь любимой игрушки своего сына Кристофера Робина. Книги о Винни-Пухе стали настолько популярными, что спустя всего три года после выхода первой из них Милн продал права на экранизацию мультипликационной студии Disney. А в конце 1960-1970-х мультфильмы про Винни сняли в СССР - их создателями стали Федор Хитрук и Борис Заходер, который перевел произведения Милна на русский язык. Известность Винни-Пуха настолько высока, что в 2021 году, в год 95-летия с момента выхода первой книги, в Эшдаунском лесу, который послужил прототипом Зачарованного леса, построили домик медвежонка. При создании ориентировались на иллюстрации аниматора Кима Рэймонда, который на протяжении 30 лет работал над диснеевскими мультфильмами про Винни.

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