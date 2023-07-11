Ответьте на вопросы теста и узнайте, как можно описать вашу жизнь с помощью эмодзи

Задумывался ли кто-нибудь, сколько раз в день в переписке, в постах и в других видах интернет-коммуникации он использует эмодзи? Все эти смайлики давно стали неотъемлемой частью общения в онлайне. Но, оказывается, они используются не только для того, чтобы коротко и наглядно продемонстрировать собеседникам свои эмоции по тому или иному поводу. Несколько лет назад дата-инженер Фред Бененсон организовал краудфанд-кампанию, во время которой собрал средства на перевод известного романа “Моби Дик” (как хорошо знают все, кто его читал или хотя бы раз видел книгу, он довольно объемный) на язык эмодзи. С помощью интернет-ресурсов он нашел несколько тысяч добровольцев, которые взяли на себя смелость ввязаться в эту авантюру. Несколько человек переводили каждую строчку классического романа, а затем выставляли получившееся на суд второй группы, участники которой выбирали лучший вариант из представленных. Получившийся продукт создатель проекта Фред Бененсон собрался назвать “Эмодзи Дик”. Известно, что некоторые библиотеки пожелали иметь в своем собрании книг экземпляр необычного перевода.

Можно ли отразить на языке эмодзи вашу жизнь? Проверим с помощью нашего нового теста.