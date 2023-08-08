Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть

Как работает совесть и свойственна ли она другим живым существам, кроме человека? По словам исследователей, во время формирования нашего мозга мы запоминаем те или иные ситуации и на их основе пытаемся спрогнозировать развитие событий в будущем. Например, “если я не приберусь в комнате, родители будут недовольны”. Все это необходимо для того, чтобы понимать, какой будет реакция окружающих на те или иные наши поступки. Если мы ожидаем, что человек в ответ проявит гнев, возмущение, недовольство, у нас появляется чувство вины или стыда, независимо от того, совершен был поступок в реальности или нет. Перед тем как что-то сделать, мозг быстро ищет в базе подобные ситуации и их модели, чтобы спрогнозировать, вызовет ли это негативные эмоции и других людей, и если да, то подключается совесть, которая, возможно, заставит остановиться. Любопытно, что эти чувства могут испытывать не только люди, но и животные. Многие из них способны предугадать негативную реакцию человека на совершенные ими действия и испытать нечто похожее на муки совести. Однако умение этически обосновать и оценить свои поступки присуще только человеку. Хотите узнать, есть ли у вас совесть? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего нового теста.

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