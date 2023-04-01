Ответьте на вопросы теста и мы с точностью угадаем вашу профессию

“Все работы хороши, выбирай на вкус”, - говорится в известном стихотворении. Действительно, каждый род деятельности заслуживает добрых слов в свой адрес. Со временем меняются лишь тренды на рынке труда, какие-то профессии оказываются более востребованными, а какие-то уходят в тень. Специалисты назвали список перспективных профессий, представители которых будут нарасхват в конце 2020-х. По словам экспертов, в приоритете будут так называемые зеленые, или экологические профессии, которые связаны со сферой сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, областью сохранения и восстановления окружающей среды. Так, например, в список востребованных в ближайшем будущем специалистов вошли переработчики мусора, которые будут сортировать отходы и направлять их на переработку; повары устойчивого развития, которые занимаются адаптацией рациона человека под актуальные условия окружающей среды; городские садоводы, на плечи которых ляжет создание красивых и полезных зеленых уголков в каменных джунглях.

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