Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш пол и возраст

В интернете можно найти массу психологических тестов. При прохождении очередного теста на тип личности мало кто задумывается над тем, что первые опросники, направленные на изучение психологии людей, зародились еще в девятнадцатом столетии. Основателем одного из них стал психолог из Америки Джеймс Маккин Кеттел. В 1890 году он опубликовал свою научную работу “Интеллектуальные тесты и измерения”, после которой интерес к новому способу познания себя значительно возрос. Вскоре специалисты начали проводить тестирования, которые скорее напоминали серьезные психологические эксперименты. Привычный всем формат “вопрос-ответ” впервые датирован 1904 годом - его ввел в практику Альфред Бине. Его исследования, как и исследования Кеттела, легли в основу дальнейших методик тестирования. В 1917 году Артур Синтон Отис создал для армии США специальный тест, который не требовал от работников на местах знаний психологии. Его с легкостью могли проводить организаторы - представители иных профессий. Вскоре после этого подобные тесты были созданы для других сфер, а затем мода на них распространилась во всем мире. Предлагаем вам пройти необычный тест - вы ответите на вопросы, а мы попробуем угадать, кто вы.

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