Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш любимый цветок

Цветы всегда привлекали внимание людей и радовали глаз. Красивые и нежные, они навевают мысли о хрупкости и в то же время бессмертии красоты, ведь ярчайшие букеты остаются в памяти надолго. Кстати, в мире есть цветок, который сохранился после 34 миллионов лет цветения - все дело в том, что он застыл в янтаре. Необычная вещь была обнаружена на берегах Балтийского моря в тысяча восемьсот семьдесят втором году. Необычный экземпляр некоторый промежуток времени располагался в фондах Федерального института наук о Земле и природных ресурсов, а впоследствии о его существовании услышала палеоботаник Ева Садовски родом из Берлина, работающая в музее естественной истории внимательно изучила древний артефакт, отполировала его зубной пастой и тряпкой, а после обследовала, используя сканирующий электронный микроскоп. Как оказалось, в 19 веке тип цветка был неправильно определен - по словам Садовски, это не Stewartia kowalewskii, а Symplocos. Растения, принадлежащие к этому виду, до сих пор растут на земле, они встречаются во влажных лесах юго-восточного Китая и Японии.

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