Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш главный недостаток

Люди несовершенны. Кого-то природа наградила разным цветом глаз, кого-то - неумением приходить на встречи вовремя, третьи страдают от вредных привычек, например, никак не могут перестать грызть ногти. Обладатели всех этих недостатков в большинстве случаев были бы рады избавиться от них, но современные психологи советуют не злиться на себя и свои несовершенства, а научиться их принимать. Рецептом от комплексов могут стать многочисленные опросы в интернете. Достаточно ознакомиться с мнением людей в сети или расспросить своих знакомых, действительно ли их так раздражает заикание, картавость или лопоухость. Наверняка львиная доля респондентов признается, что подобные вещи их не только не бесят, а умиляют. Ведь они воспринимаются как милые индивидуальные особенности. Также эксперты рекомендуют сфокусироваться на своих достоинствах и выставить их правильном свете - так, чтобы на их фоне недостатки не были заметны, или, по крайней мере, не бросались в глаза слишком сильно. Такой метод работы с несовершенствами называется “компенсирование”.

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